Il Palermo lancia il “Pink Pack”: un biglietto per tre partite dei rosanero

Offerta valida per I match contro Carrarese, Sampdoria e Padova
CALCIO - SERIE B
In occasione del Black Friday, il Palermo lancia il “PINK PACK 3 GAMES”, uno speciale pacchetto che permetterà ai tifosi rosanero di assistere con un unico titolo d’accesso alle prossime tre gare casalinghe al “Renzo Barbera”:

  • Palermo-Carrarese – Sabato 29 novembre ore 19.30;
  • Palermo-Sampdoria – Venerdì 12 dicembre ore 20.30;
  • Palermo-Padova – Sabato 27 dicembre ore 17.15.

Grazie a questa promozione speciale, infatti, chi sceglierà il “PINK PACK” potrà risparmiare fino al costo di una partita, vivendo dal vivo tre sfide con un solo acquisto.

Pink Pack: prezzi a tariffa unica per tre partite

  • Curve: 44 euro
  • Gradinata superiore: 56 euro
  • Gradinata inferiore: 68 euro

Il “PINK PACK” è disponibile esclusivamente online sulla pagina ufficiale biglietteria Palermo FC e fino al fischio d’inizio di Palermo–Carrarese, la prima delle 3 gare comprese nel pacchetto, in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30.

