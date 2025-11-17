Il Palermo lancia il “Pink Pack”: un biglietto per tre partite dei rosanero

In occasione del Black Friday, il Palermo lancia il “PINK PACK 3 GAMES”, uno speciale pacchetto che permetterà ai tifosi rosanero di assistere con un unico titolo d’accesso alle prossime tre gare casalinghe al “Renzo Barbera”:
- Palermo-Carrarese – Sabato 29 novembre ore 19.30;
- Palermo-Sampdoria – Venerdì 12 dicembre ore 20.30;
- Palermo-Padova – Sabato 27 dicembre ore 17.15.
Grazie a questa promozione speciale, infatti, chi sceglierà il “PINK PACK” potrà risparmiare fino al costo di una partita, vivendo dal vivo tre sfide con un solo acquisto.
Pink Pack: prezzi a tariffa unica per tre partite
- Curve: 44 euro
- Gradinata superiore: 56 euro
- Gradinata inferiore: 68 euro
Il “PINK PACK” è disponibile esclusivamente online sulla pagina ufficiale biglietteria Palermo FC e fino al fischio d’inizio di Palermo–Carrarese, la prima delle 3 gare comprese nel pacchetto, in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30.