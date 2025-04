Palermo-Carrarese rinviata: decisa la data in cui si recupererà la gara

Le date di playoff e playout verranno riprogrammate

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la FIGC ha sospeso tutte le competizioni in programma nella giornata di lunedì 21 aprile, dalla Serie A ai Dilettanti. Anche Palermo-Carrarese, match in programma allo stadio “Renzo Barbera”, è stata rinviata inizialmente a data da destinarsi.

L’Assemblea di Lega Serie B, dunque, è stata convocata con carattere d’urgenza per deliberare la data di recupero della totalità della 34ª giornata. Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperarla martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni.

Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35ª giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni e allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34ª giornata.

Il dono del Palermo calcio

Con il rinvio della partita Palermo-Carrarese, il Palermo ha deciso di donare tutti gli oltre 600 pasti già pronti per il catering dello stadio alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

Dalla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte

Lo stesso luogo che Papa Francesco aveva scelto in occasione della sua ultima visita a Palermo. “Un cerchio che si chiude, ma come ogni cerchio riparte”, scrive il club rosanero.