Palermo-Carrarese: i rosanero in silenzio stampa nel post partita

Nessuna dichiarazione dopo la gara terminata 1-1

“Nel post gara di Palermo-Carrarese i tesserati del Palermo FC non rilasceranno interviste”. Così l’ufficio stampa del club di viale del Fante ha reso noto che la squadra rosanero non rilascerà nessuna dichiarazione nel post partita.

L’incontro, terminato uno a uno allo stadio “Renzo Barbera”, ha amplificato il clima di contestazione già avviato dai tifosi rosanero nel match precedente contro il Frosinone. Gli apuani, arrivati nel capoluogo siciliano senza obiettivi, hanno chiuso in maniera positiva la stagione 2024/2025 di Serie B con questo pareggio.

Non si può dire lo stesso del Palermo, che con il risultato di parità termina la regular season del campionato cadetto all’ottavo posto in classifica. Le ambizioni di inizio stagione non sono state rispettate e la possibilità di giocarsi le ultime carte per la promozione in Serie A sono arrivate dall’ultimo posto disponibile che dà accesso agli spareggi promozione.

Una situazione sicuramente poco felice che mette i rosanero nella condizione di affrontare i playoff in un contesto praticamente drammatico. Il prossimo impegno del Palermo sarà in casa della Juve Stabia, arrivata quinta in classifica, sabato 17 maggio alle 19.30. La sfida sarà uno scontro a eliminazione diretta e i siciliani devono solo vincere per passare il turno.