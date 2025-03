Interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri

PALERMO – Incendiati cassonetti di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco hanno spento i roghi divampati in via Oreto, via Aloi, via dell’Allodola, via Pernice, via Pecori Giraldi, via Lodato.

Le operazioni di spegnimento sono state eseguite con l’assistenza dei carabinieri.