Palermo-Catania, camion a fuoco all’altezza di Polizzi Generosa

L'incendio si è verificato intorno alle 3 di notte FOTO

PALERMO – A causa di un incidente autonomo che ha causato l’incendio di un mezzo pesante che trasportava bottiglie, lattine e vario materiale, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia, in direzione della città Catania, in corrispondenza del territorio comunale di Polizzi Generosa.

L’incidente, avvenuto intorno alle 3.30 della scorsa notte, al chilometro 75,200, tra Tremonzelli e Irosa, non ha visto coinvolti altri mezzi e non ha causato gravi feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas per la rimozione del mezzo e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale e rimozione della carcassa del rimorchio. L’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Catania per qualche ora. Adesso, una corsia è stata riaperta. Le cause sono in fase di accertamento.