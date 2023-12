Palermo-Catanzaro, Corini: “Ho parlato con Rinaudo e Gardini”

Il tecnico: "Ho visto aggressività e voglia di reagire"

PALERMO – Ancora una sconfitta. Ancora la delusione e i fischi dei tifosi. Il Palermo perde in casa contro il Catanzaro (1-2 il risultato finale) ed Eugenio Corini, tecnico dei rosa, commenta così l’incontro nella conferenza stampa post partita.

“Il risultato non è quello che volevamo, l’obiettivo non è stato raggiunto – dice subito l’allenatore -. Con le risorse che abbiamo a disposizione dobbiamo gestire un’altra settimana. Ho visto aggressività, volontà e voglia di reagire in un momento di difficoltà. Abbiamo pagato a caro prezzo due disattenzioni, poi abbiamo avuto alcuni minuti di difficoltà. Successivamente abbiamo cambiato l’inerzia e abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla. Ho visto quello che volevo vedere e quello che ci siamo detti”.

“La valutazione è ampia sul modulo scelto – spiega il tecnico dei rosanero -. Sia per i giocatori che ho a disposizione sia perché volevo pressare alto il Catanzaro ed essere aggressivi sulle giocate intermedie. Il Palermo ha perso un po’ la linea di pressione dopo il 2-0, ma poi ci siamo riequilibrati e abbiamo provato a pareggiarla. C’è grande delusione, c’erano grandi aspettative. Quel tipo di partita volenterosa l’abbiamo fatta. Dobbiamo stare dentro questo campionato che è lungo e difficile”.

Sulle scelte tattiche e sulla formazione titolare, Corini spiega più nel dettaglio: “Di Francesco aveva un minutaggio limitato sulle gambe, poi ho scelto due mediani centrali con aggressività per pressare i loro due mediani di costruzione. Anche il Catanzaro è stato avaro di situazioni oggettivamente pericolose, volevo essere aggressivo per poi giocarmi dopo la qualità. La scelta di Di Mariano (uscito alla fine del primo tempo, ndr) è stata una scelta tattica”.

Crisi Palermo

Per il Palermo il periodo è complicato. Una crisi di risultati e la delusione dei tifosi possono pesare in vista delle prossime gare in programma: “Soffriamo tutti di questo momento, comprendiamo la delusione dei tifosi che è anche la nostra. Come vi ho detto la squadra questo può esprimere con quello che abbiamo a disposizione. L’obiettivo è stare attaccati ai primi posti il più possibile. Recuperando i giocatori e lavorando su alcune cose che facevamo bene all’inizio possiamo farlo. Una serie di infortuni hanno penalizzato la squadra. Questo abbassa anche il livello di allenamento. Mancano risorse, in questo momento le risposte dobbiamo darle noi”.

“Ho parlato con Rinaudo e Gardini dopo la partita, ho detto loro che credo in questi giocatori e credo possiamo migliorare recuperando alcuni elementi. Ho la volontà di andare avanti e spingerò fino al massimo, darò sempre il meglio di me fin quando mi sarà data la possibilità di farlo”, conclude Corini parlando del suo posto in panchina.