Palermo-Catanzaro 1-2: Stulac riapre la gara con un gol di testa- LIVE

La diretta testuale del match tra rosanero e giallorossi

PALERMO – Davanti al proprio pubblico per ritrovare entusiasmo e risultati positivi. Il Palermo scende in campo al “Renzo Barbera” contro il Catanzaro nell’anticipo di venerdì sera di Serie B per un posto tra le posizioni di vertice in classifica.

La partita

Articolo in aggiornamento

85′ – Cross di Stulac e tiro al volo di Segre, Fulignati però è attento e salva in extremis

83′ – GOL DEL PALERMO! Stulac riapre la gara di testa su cross di Valente dalla corsia sinistra dei rosanero

79′ – Esce Gomes ed entra Stulac tra i rosanero

76′ – Ancora cambi tra i calabresi: lasciano il terreno di gioco Iemmello per Ambrosino, Biasci per Stoppa e Ghion per Pontisso

75′ – Giallo perPompetti

70′ – Henderson crossa e rischia di fare gol dalla corsia di destra dei rosa, para Fulignati

67′ – Primi cambi pure per Vivarini. Esce Vandeputte ed entra Oliveri, esce Katseris ed entra Miranda

65′ – Il Catanzaro rischia di dilagare, ancora un’occasione per gli ospiti con il tiro di Iemmello che viene murato da Mateju a pochi passi dalla porta

63′ – Palo per Vandeputte su un’altra ripartenza pericolosa del Catanzaro

61′ – Giallo per Katseris

59′ – Nel Palermo escono Marconi, Mancuso e Lund ed entrano Valente, Di Francesco e Aurelio

49′ – GOL DEL CATANZARO! Ripartenza veloce e freddezza sotto porta. Biasci a tu per tu con Pigliacelli, mandato in profondità da un compagno, prima si fa murare il tiro e sulla ribattuta sigla il gol del raddoppio

Ore 21.34 – Henderson al posto di Di Mariano e riprende la sfida del “Barbera”.

45’+1′ – Un giro di lancette nell’extra time del primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il Catanzaro in vantaggio a pochi istanti dal duplice fischio.

44′ – GOL DEL CATANZARO! Iemmello anticipa Marconi nell’area piccola dei rosanero e calcia con il sinistro da posizione ravvicinata, Pigliacelli non può nulla

35′ – Tiro al volo di Mancuso dal limite dell’area, para Fulignati

26′ – Occasione per Brunori ben servito in verticale da Di Mariano. Il suo tiro finisce alto, ma c’era anche posizione di fuorigioco del numero 9 dei rosa

20′ – Si ferma il gioco, Lucioni resta a terra ma sembra poter continuare

16′ – Giallo per Vandeputte

15′ – Parata super di Pigliacelli su un tiro di Katseris che si era inserito dalla sua destra

10′ – Giallo per Di Mariano

3′ – Cross di Buttaro dalla destra, respinge Fulignati

Ore 20.32 – Inizia il match del “Barbera”, palla ai rosanero

Ore 20.28 – Palermo e Catanzaro sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito

Ore 20.15 – I calciatori delle due compagini rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

Ore19.45 – Squadre in campo per il riscaldamento pregara

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund (dal 59′ Aurelio), Gomes (dal 79′ Stulac), Lucioni, Mancuso (dal 59′ Di Francesco), Segre, Brunori (C.), Di Mariano (dal 46′ Henderson), Marconi (dal 59′ Valente), Buttaro, Mateju. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Di Francesco, Nedelcearu, Valente, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini. Mamadou Coulibaly non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile.

CATANZARO: Fulignati, Iemmello (C.; dal 76′ Ambrosino), Scognamillo, Ghion (dal 76′ Pontisso), Pompetti, Brighenti, Sounas, Vandeputte (dal 67′ Oliveri), Biasci (dal 76′ Stoppa), Veroli, Katseris (dal 67′ Miranda). A disposizione: Sala, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Kranjic, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Livio MARINELLI (Tivoli). Assistenti: Valerio COLAROSSI (Roma 2) e Gaetano MASSARA (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Dario DI FRANCESCO (Ostia Lido). VAR*: Marco GUIDA (Torre Annunziata). AVAR*: Francesco MERAVIGLIA (Pistoia). * da Lissone

MARCATORI: 44′ Iemmello (C), 49′ Biasci (C), 83′ Stulac (P).

NOTE: Ammoniti: Di Mariano (P), Vandeputte (C), Katseris (C), Pompetti (C).