Palermo celebra la giornata mondiale del turismo: il programma

In collegamento video il ministro Santanchè

1' DI LETTURA

PALERMO – Sarà presente anche il ministro del turismo Daniela Santanchè, in collegamento streaming, mercoledì prossimo, in occasione della Giornata mondiale del turismo, che Travelexpo celebra a Palermo proseguendo i festeggiamenti della XXV edizione della Borsa globale dei turismi con eventi in programma domani e mercoledì.

Il programma

Oltre a Santanchè – il cui intervento è previsto tra le 10 e le 11 – interverranno all’hotel San Paolo palace Francesco Passantino, del ‘BitRocket Studio’ di Palermo, polo del capoluogo siciliano per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale; Dario Lo Bosco, presidente di Rfi, Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale e venti buyer italiani ed esteri che incontreranno gli operatori turistici siciliani. Una due giorni di workshop B2b e seminari mirati a individuare le migliori offerte di vacanze per le prossime stagioni in Sicilia.

Temi e ospiti

I temi al centro dei confronti vanno dagli affitti brevi ai borghi, dal turismo di lusso all’enogastronomia, senza dimenticare, appunto, l’intelligenza artificiale che nel resto del mondo ha già significativi impatti su alcune attività turistiche come le agenzie di viaggi. Mercoledì, dopo l’annullo speciale della cartolina dedicata alla Giornata mondiale del turismo, si svolgerà la cerimonia inaugurale, alla quale parteciperanno anche gli assessori regionali al turismo, Elvira Amata, e all’agricoltura, Luca Sammartino, l’assessore al turismo del comune di Palermo Sabrina Figuccia, il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese, il presidente del Distretto Sicilian Luxury Hospitality Andrea Gumina ed il componente dell’organo comune di gestione Pietro Franza. E ancora, il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, il direttore del corso di laurea in management della Lumsa di Palermo Giovambattista Dagnino. Sarà presentato il volume monografico “25 anni di turismo in Sicilia”.