Palermo, centrocampo di sostanza e qualità: tre i posti da titolare

Il filtro giusto in mediana per puntare alla Serie A

1' DI LETTURA

C’è da lottare per farsi spazio nel centrocampo messo a punto dal Palermo. Sono sei giocatori per tre posti da titolare quelli a disposizione nel modulo adottato da Corini (il 4-3-3) per la stagione di Serie B da poco cominciata. Due mezzali, una di “rottura” e l’altra d’appoggio alla fase offensiva, e un regista davanti la difesa nel “gioco delle coppie” pensato dal tecnico rosanero nella costruzione della rosa che punta alla promozione in Serie A. Così è stata realizzata la linea mediana del club di viale del Fante con gli acquisti e le permanenze decisi nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Nuovi arrivi, come in altri reparti, caratterizzati da esperienza e da un importante tasso tecnico, conditi dalla prospettiva futura dettata dalla giovane età di alcune pedine nello scacchiere a disposizione dell’allenatore di Bagnolo Mella. Henderson e Coulibaly, innesti giunti dal massimo campionato italiano; Vasic, talento ex Padova che ha qualità e tanta voglia di mettersi in gioco; Stulac, Gomes e Segre, le garanzie reduci dalla passata stagione. Un mix di talento, personalità e voglia di crescere che dovrebbero trascinare il Palermo verso posizioni di vertice nella classifica del campionato cadetto.

A detta di Corini sono tutti titolari gli uomini che compongono la sua rosa. A prescindere dal reparto, ci sarà bisogno di tutti per ottenere l’obiettivo stagionale secondo l’allenatore. Sarà dunque la partita e l’avversario che il Palermo avrà di fronte a indirizzare le scelte del tecnico di Bagnolo Mella nella formazione titolare. Segre-Coulibaly, Stulac-Gomes, Henderson-Vasic: queste le coppie che dovrebbero guidare le decisioni tattiche del “Genio”, con un pizzico di duttilità che va ad arricchire le caratteristiche e la disponibilità dei suoi centrocampisti.