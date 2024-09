Palermo-Cesena, quante assenze per Dionisi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

PALERMO – La squadra rosanero torna a giocare davanti al pubblico dello stadio “Renzo Barbera”. Il Palermo di Alessio Dionisi, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie B, ospita in casa il Cesena del tecnico ex rosa Michele Mignani. Oltre al minuto di raccoglimento disposto dalla FIGC in occasione di tutte le gare del weekend, i calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Totò Schillaci (ieri, venerdì 20 settembre, si sono svolti i funerali nella Cattedrale di Palermo).

La compagine del capoluogo siciliano è reduce dalla convincente vittoria in trasferta sul campo della Juve Stabia (1-3 il risultato finale). Nel precedente match tra le mura amiche del “Barbera” invece, giocato l’uno settembre scorso (in mezzo anche la sosta per le Nazionali), il Palermo non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro il Cosenza. I rosanero arrivano all’incontro con il Cesena con 7 punti ottenuti fino a questo momento (attualmente il Pisa guida la classifica di Serie B con 11 lunghezze).

Anche la squadra romagnola ha totalizzato 7 punti dopo le prime cinque giornate di campionato. Nella gara giocata nel turno precedente, la compagine neopromossa dalla Serie C ha pareggiato con il risultato di 2-2 nel derby contro il Modena. Due vittorie, due sconfitte e un pareggio è il bottino che il Cesena ha portato a casa finora, dopo aver dominato, nella passata stagione, il girone B di Serie C.

Palermo-Cesena, le probabili formazioni

Mister Dionisi non ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita in programma nel giorno dei funerali di Totò Schillaci, venerdì 20 settembre, “nel rispetto del lutto che coinvolge la Città di Palermo e la sua gente”.

Nel 4-3-3 dei rosanero, l’allenatore ex Sassuolo deve fare i conti con ulteriori assenze per infortunio Gomis, Di Bartolo, Lund, Lucioni, Verre, Blin, Di Francesco). In difesa salta Lund, Pierozzi dovrebbe giocare di nuovo a sinistra dal primo minuto. In mediana scelte quasi obbligate per i diversi infortuni, mentre in avanti possibile esordio da titolare per Le Douaron, a destra, per sostituire Di Francesco, anche lui non convocato.

L’ex di giornata Michele Mignani, che ha guidato i rosanero nell’ultima parta della scorsa stagione in seguito all’esonero di Corini, dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1, mantenendo la difesa a tre usata anche con nella sua breve parentesi a Palermo. In avanti occhio a Shpendi, supportato alle sue spalle da Antonucci e Kargbo.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Pierozzi; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Le Douaron.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Kargbo, Antonucci; Shpendi.