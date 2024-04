Centro sportivo di Torretta, Ceferin e Al-Khelaifi scrivono al Palermo

I messaggi inviati al club rosanero dai presidenti di UEFA ed ECA

Il Palermo, dopo l’inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo a Torretta, ha ricevuto due messaggi rispettivamente dai presidenti di UEFA ed ECA. Nello specifico, le due figure istituzionali del calcio europeo hanno espresso grande soddisfazione per la nascita di questa struttura calcistica all’avanguardia.

“Questo evento è una pietra miliare significativa per il Palermo FC, per il calcio in Sicilia e per la comunità in generale – dice Aleksander Čeferin, presidente della UEFA -. Sono lieto di vedere come il vostro duro lavoro, la vostra dedizione e la vostra visione abbiano dato vita a questo importante progetto. Senza dubbio l’inaugurazione è un successo e una testimonianza dell’impegno del vostro club per il calcio, l’eccellenza e lo sviluppo della comunità”.

“Volevo estendere le mie sincere congratulazioni al presidente Mirri e al Palermo F.C. per la costruzione del nuovo centro sportivo a Torretta – aggiunge Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e dell’European Club Association -. Mentre l’ECA entra in una nuova era di modernità e inclusione, trovo incoraggiante il desiderio del Palermo F.C. di far progredire il calcio europeo investendo nello sviluppo futuro e nella sicurezza non solo del gioco maschile, ma anche del calcio giovanile e femminile in Italia. Spero di avere l’opportunità di visitare presto il centro sportivo”.