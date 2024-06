Palermo, chiosco incendiato a piazza Scaffa: disposto il sequestro

Il presidente della Circoscrizione: "Degrado e nessun rispetto delle regole"

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale questa mattina, giovedì 6 giugno, hanno posto sotto sequestro un chiosco in piazza Scaffa a due passi dal Ponte Ammiraglio.

I sigilli sono stati posti alla struttura perché fatiscente e in condizioni strutturali precarie, anche a causa di un incendio divampato nel novembre 2023.

Gli agenti stanno svolgendo le indagini per risalire alla proprietà del chiosco che, da prime verifiche, sembrerebbe appartenere al Comune di Palermo.

Il sequestro è scattato perché l’area è abbandonata e piena di rifiuti e pericolosa per i passanti e i residenti.

Federico: “Degrado assoluto senza rispetto delle regole”

“Da qualche anno abbiamo posto il problema di questo chiosco abbandonato e lasciato come deposito a pochi passi dal Ponte Ammiraglio, che è un sito Unesco e che dovrebbe essere l’attrazione turista della circoscrizione e, quindi, curato al meglio”, dichiara Giuseppe Federico, presidente della II Circoscizione.

“Purtroppo anche sotto gli archi del Ponte c’è un degrado assoluto. Ognuno è libero di fare quello che vuole senza il rispetto delle regole. Pensare che questo chiosco sia ancora in piedi e che non è stato abbattuto è una cosa imbarazzante. C’è chi lo usa come magazzino – ha concluso -, qualcuno ci lavora anche. Mi chiedo come tutto questo può essere acconsentito”.