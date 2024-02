Palermo, ciclista investita in pieno centro: sul posto la polizia municipale

Trasportata in ospedale

VIA ROMA

PALERMO – Una ciclista è stata investita a Palermo in via Roma. Un’auto l’ha colpita in pieno facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti e un uomo della sicurezza di un supermercato vicino.

Intervenuto il 118

Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. A ricostruire la dinamica saranno gli agenti della polizia municipale. Si tratta del secondo incidente stradale in poche ore nel capoluogo: un 83enne, infatti, è stato investito in viale del Fante e ora è in gravi condizioni.

