Palermo, Cimiteri e lavori pubblici, Orlando risponde in consiglio comunale

Lupo: "Mantenere confronto aperto"

La messa in sicurezza del ponte Corleone, lo stato dei lavori di via Crispi, del passante e dell’anello ferroviario, di via Perpignano e del ponte Oreto, il progetto della metropolitana leggera e i cimiteri, sono gli argomenti spinosi di cui si è dovuto occupare l’assessore Totò Orlando, incalzato dalle moltissime domande dei consiglieri, oggi riuniti in Sala delle Lapidi per un question time su cimiteri e lavori pubblici.

Tra le questioni più dibattute sicuramente i cimiteri. L’amministrazione sta infatti vagliando la possibilità di ampliare il cimitero dei Rotoli, nella zona (sequestrata alla mafia) dell’ex Edil Pomice, nel quartiere di Vergine Maria, così da far fronte all’emergenza. “Abbiamo chiesto uno studio di fattibilità”, ha svelato Orlando.

La situazione dei cimiteri sta a cuore a tutti i partiti e la nomina di Lagalla a commissario straordinario, permette di incassare dallo Stato circa 2 milioni di euro, di cui una buona parte andranno investiti per potenziare il forno crematorio già esistente ai Rotoli.

“Bisogna superare l’emergenza e affrontare il problema in modo strutturale per evitare che possa ripresentarsi in futuro”, dichiara allora il consigliere Giuseppe Lupo. “Il sindaco Lagalla, che è anche commissario straordinario per i cimiteri, e l’assessore Salvatore Orlando mantengano il confronto aperto con il Consiglio comunale”, è la richiesta del consigliere del Pd.