Palermo-Cittadella 0-0: i rosa sfidano i veneti LIVE

Segui la diretta testuale della gara tra i rosanero e la compagine guidata da mister Gorini

PALERMO – Allo stadio “Renzo Barbera” si sfidano Palermo e Cittadella in occasione della decima giornata del campionato di Serie B. Davanti a circa 20 mila tifosi rosanero (18029 i titoli emessi), le due compagini sono in cerca di riscatto per proseguire con più tranquillità il proprio campionato. I rosa, in piena zona retrocessione, puntano alla vittoria, ormai lontana da ben quattro partite, così come per la squadra ospite.

La compagine guidata dal tecnico Edoardo Gorini, a tal proposito, è reduce da un pareggio a reti inviolate contro la SPAL. I siciliani si apprestano al match dopo il 3-3 contro il Pisa nell’ultima gara giocata sempre nell’impianto sportivo di viale del Fante. Il Cittadella, fuori dalla zona playout della graduatoria di Serie B per un solo punto, punta alla vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla parte bassa della classifica. Una sfida, dunque, che è già un crocevia importante per entrambe le compagini.

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, opta ancora per il 4-3-3. La formazione titolare dei rosanero è la stessa della gara precedente contro il club toscano. Pigliacelli tra i pali, linea di difesa composta da Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Mateju. In cabina di regia ancora Claudio Gomes, affiancato da Segre e Broh. Tridente d’attacco, infine, che vede scendere in campo dal primo minuto Elia, Brunori e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 16.15. Le squadre entrano sul terreno di gioco, padroni di casa in maglia rosa e pantaloncini neri, ospiti in completo giallo. Primo pallone affidato al Palermo, che attacca da destra verso sinistra: l’arbitro fischia, comincia il match del “Barbera”. Primi minuti di gioco che vedono un Palermo più propositivo e attento alla gestione della palla. La squadra veneta si difende e resiste ai colpi dei rosanero, non ancora decisivi. Giunti al 20′ la gara prosegue sugli stessi ritmi iniziali, nessuna azione concretizzata fino a questo momento da una parte e dall’altra. Il Cittadella prosegue nella gestione difensiva del match, provando a far male in contropiede. Poco dopo la metà della prima frazione di gioco, i ritmi si abbassano e le due compagini tornano quasi a studiarsi cercando di trovare la corsia giusta in campo per andare in rete. Al 36′ guizzo di Di Mariano che prova la sforbiciata in area di rigore avversaria su cross di Segre, la sfera viene colpita dal numero 10 dei rosanero ma con lo stinco e non con il piede destro, dunque finisce alta sopra la traversa. Dopo due minuti ci prova Brunori a calciare in porta dal limite dell’area di rigore del Cittadella, il tiro però è debole e centrale e Kastrati para con facilità.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 37 Mateju, 77 Elia. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

CITTADELLA: 36 Kastrati, 2 Perticone, 6 Visentin, 7 Embalo, 9 Tounkara, 10 Antonucci, 16 Vita, 20 Carriero, 26 Pavan, 30 Lores Varela, 84 Cassandro. A disposizione: 77 Maniero, 5 Del Fabro, 8 Mazzocco, 11 Beretta, 15 Frare, 17 Donnarumma, 18 Mattioli, 19 Ciriello, 29 Mastrantonio, 99 Magrassi. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Giua (Olbia). Assistenti: Mokhtar (Lecco) – Fiore (Barletta). Quarto Uomo: Di Cicco (Lanciano). VAR: Minelli (Varese). Avar: Bottegoni (Terni).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Cassandro, Elia, Gomes.