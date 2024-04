Palermo, triangolo della cocaina. Quel carico da 3 tonnellate: 8 condanne

L'arrivo dell'algerino a Punta Raisi

"Facci mangiare e ci facciamo grossi”, dicevano al manager algerino

PALERMO – La pena più alta – 19 anni – è stata inflitta a Rosario Tinnirello. Sarebbe stato lui l’uomo chiave di un grosso giro di droga fra Brancaccio e lo Sperone. La droga – cocaina, hashish e marijuana – sarebbe stata comprata in Calabria e Campania. In dirittura di arrivo sarebbe saltato l’accordo con un trafficante algerino che si muoveva fra Marocco e Spagna. In ballo c’era un carico di tre tonnellate di stupefacenti.

Le condanne

Queste le condanne inflitte dal giudice per l’udienza preliminare Andrea Innocenti (in abbreviato, dunque scontate di un terzo, l’accusa era rappresentata dai pubblici ministeri Giovanni Antoci e Maria Rosaria Perricone): Rosario Tinnirello 19 anni, Giovanni Di Stefano 8 anni e 10 mesi, Antonino La Vardera 13 anni e 6 mesi (anche lui è considerato il capo, ma gli sono state concesse le attenuanti generiche), Antonino Li Causi 4 anni (difeso dagli avvocati Antonio Turrisi e Angelo Barone, per lui la richiesta superava i 14 anni ma è caduta l’accusa di associazione a delinquere) Youcef Lounis 4 anni e 2 mesi, Giuseppe Urrata 2 anni, Andrea Esposito 3 anni e 8 mesi, Edoardo Ciotti 8 anni e 8 mesi.

L’affare milionario saltò

“Noi subito possiamo racimolare intorno agli 800 mila”, diceva Rosario Tinnirello a Youcef Lounis. “Io ti voglio aiutare però è un po’ pochino”, rispondeva l’algerino. Voleva tanti soldi e subito: “… quando arriva la cosa (e cioè la droga, ndr) tu mi devi dare tutto quello che tieni… per esempio due milioni di euro”. Tinnirello garantiva che il futuro sarebbe stato roseo: “… dacci la possibilità di crescere e tu poi te ne rendi conto… facci mangiare e ci facciamo grossi”. Youcef Lounis è stato immortalato al suo arrivo a Palermo. Sembrava un elegante uomo di affari.