Palermo, colpi di pistola sparati contro la saracinesca di un Caf

Inquietante episodio nel rione Cep. Almeno sei i proiettili

PALERMO – Una mezza dozzina di colpi di pistola sono stati sparati la scorsa notte contro la saracinesca di un Caf in via Filippo Paladini nel rione Cep. Sull’inquietante episodio indagano i carabinieri.

“Arrivare in ufficio e trovare la saracinesca bucata da colpi di arma da fuoco non è uno spettacolo piacevole – racconta la titolare, Teresa Monforte -, io nel mio piccolo ho sempre cercato di aiutare tanta gente, non so se è stata una bravata, un gioco un passatempo, ma non è giusto. Penso di non maritare tutto ciò anche perché so per certo che il quartiere San Giovanni Apostolo mi porta al rispetto come io a loro”.

Per terra non sono stati trovati i bossoli. Circostanza che fa ipotizzare che il colpi siano stati sparati da qualcuno che ha fatto fuoco dalla macchina. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini di alcune telecamere sperando che abbiano immortalato l’episodio o la fuga del mezzo. Ampio il ventaglio delle ipotesi: dal racket delle estorsioni (non risultano precedenti avvertimenti e la modalità rende questa ipotesi la meno plausibile) al gesto di qualcuno che non ha gradito la gestione di una pratica e ha scelto un modo eclatante per scaricare tutta la sua rabbia.