Palermo Comic Convention sbarca ai Cantieri culturali della Zisa

Dal 10 al 13 settembre

PALERMO – Palermo Comic Convention, uno dei principali eventi italiani dedicati al mondo del fumetto e della Pop Culture, arricchirà il parterre della sua undicesima edizione con un’altra grande protagonista del panorama internazionale: Lera Abova, interprete di Nico Robin nella serie live-action “One Piece” prodotta da Netflix, sarà special guest del festival in programma dal 10 al 13 settembre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Un nuovo, importante tassello che conferma la vocazione internazionale della manifestazione palermitana, pronta ancora una volta ad accogliere grandi protagonisti del cinema, delle serie televisive, del fumetto e dell’animazione.

Lera Abova incontrerà il pubblico venerdì 11 settembre. I fan potranno vivere un’esperienza dedicata scegliendo tra diverse modalità di incontro: meet & greet, sessioni fotografiche, autografi e pacchetti esclusivi disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

“Palermo Comic Convention continua a offrire incontri sempre più esclusivi e ospiti capaci di rappresentare le grandi produzioni che stanno conquistando milioni di appassionati in tutto il mondo – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention -. One Piece è molto più di una serie televisiva: è un fenomeno culturale che attraversa generazioni e continenti. Avere con noi Lera Abova significa permettere ai tantissimi fan siciliani e italiani di incontrare una delle protagoniste di una delle produzioni più amate degli ultimi anni. Palermo, ancora una volta, sarà il luogo dove le grandi passioni prendono vita”.

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Attrice e modella internazionale, Lera Abova è entrata nell’immaginario del pubblico con la seconda stagione di One Piece dove interpreta Nico Robin, uno dei personaggi più amati dell’opera di Eiichiro Oda. La stagione segue Monkey D. Luffy e la sua ciurma lungo la “Rotta Maggiore”, tra nuove isole, avversari e avventure già amate in tutto il mondo. Il live-action di One Piece, tratto dal manga più venduto della storia del Giappone con oltre 500 milioni di copie nel mondo, è tra i maggiori successi globali di Netflix. Dal debutto del 2023 ha raggiunto il primo posto in oltre 75 Paesi, superato i 100 milioni di visualizzazioni ed è già stato rinnovato per una terza stagione. La carriera di Lera Abova va oltre il mondo dei pirati di Cappello di Paglia: ha recitato in Anna di Luc Besson, Honey Don’t! di Ethan Coen ed Exterritorial – Oltre il confine, confermandosi tra i volti emergenti del cinema internazionale.

L’undicesima edizione di Palermo Comic Convention si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2026 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, confermandosi uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al fumetto, al cinema, alle serie TV, ai videogiochi, al cosplay e alla cultura pop. Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la rete nazionale dei festival italiani di fumetto, con l’obiettivo di valorizzare la nona arte in tutte le sue forme. Il viaggio verso la “Rotta Maggiore”, quest’anno, farà tappa anche a Palermo.