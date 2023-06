Palermo, mezzo Rap a fuoco mentre si dirigeva a Bellolampo

Il rogo in viale Regione. Autista in salvo, intervento dei vigili del fuoco

1' DI LETTURA

PALERMO – Un autocompattatore della Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo, è stato danneggiato dalle fiamme mentre si dirigeva nella discarica di Bellolampo.

Il mezzo è stato avvolto da fiamme e fumo mentre stava percorrendo via Regione Siciliana, all’altezza di via Evangelista Di Blasi. L’autista si è messo in salvo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Gravi disagi per il traffico, con lunghe code. La sede stradale è stata ristretta per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire.