Palermo, presentato il concerto di Capodanno: quanto spende il Comune

Il primo passo sarà attivare le luminarie del centro storico

PALERMO – Addobbi, decorazioni, alberi e luci natalizie. Un programma ricco di eventi culturali e culinari. È Palermo che si prepara al Natale. Dalla sala Petrucci di Palazzo Ziino, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore alle Culture, Pietro Cannella, hanno presentato il calendario delle attività che animeranno le festività natalizie. Seduto al tavolo della conferenza stampa anche il dirigente, Domenico Verona, Capo area alla Cultura.

L’evento più atteso è sicuramente il concertone di fine anno al Politeama, che vedrà Elodie esibirsi la notte di Capodanno sul palco installato ad hoc in piazza Castelnuovo. Ma nel calendario studiato dal Comune ci sono anche tanti altri appuntamenti degni di nota.

Il calendario degli eventi

Il primo passo sarà attivare le luminarie di Natale, domani, la vigilia del giorno dell’Immacolata. L’accensione delle luci dell’abete di 14 metri, montato e addobbato di tutto punto a piazza Ruggero Settimo, sarà accolta dal coro del teatro Massimo e darà ufficialmente inizio alle feste.

Da lì in poi, sarà tutto un susseguirsi di performance, fino alla prima settimana di gennaio. Palermo ospiterà infatti varie mostre, fiere, sagre, concerti e mercatini in cui il cibo sarà protagonista. Durante tutto il periodo delle feste, i cittadini potranno inoltre visitare gli stand dedicati all’artigianato allestiti nei pressi di piazzale Ungheria, “che è stato riqualificato”, e ammirare il presepe di piazza Marina. Ma ci saranno anche spettacoli al teatro Massimo e al teatro Biondo ed un concerto Jazz, che animerà il teatro Santa Cecilia. Per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio è stata installata un’apposita pista alla Fiera del Mediterraneo.

L’opuscolo sugli eventi con la dedica del sindaco Lagalla

Il concertone di Capodanno

Ma il “momento clou”, al quale verrà destinato una buona parte del cachet messo a disposizione da Palazzo delle Aquile, è sicuramente il concertone di fine anno, il cui costo complessivo è di 456 mila euro.

La locandina del concerto di Capodanno

Alla manifestazione, alla stregua dell’anno scorso, nelle prime ore della serata si esibiranno tanti giovani del panorama artistico locale. Cantanti, band, dj set e musicisti di alto profilo che si alterneranno sul palco, presentati dai conduttori Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta. Poi poco prima di mezzanotte, sarà il turno della tanto attesa pop star Elodie, che canterà alcuni dei suoi singoli, fino ad arrivare al countdown.

A mezzanotte, dopo brindisi e fuochi d’artificio, la showgirl farà scatenare i presenti cantando almeno un altro dei suoi incredibili successi e dare così il benvenuto al 2024. Poi andrà via, ma la musica continuerà comunque fino a tarda notte.

Lagalla: “Palermo torna a risplendere”

Esprime soddisfazione durante la presentazione del programma, il sindaco Lagalla. “Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, abbiamo deciso di omaggiare Palermo con una campagna di comunicazione che richiama alla sua iconica bellezza, artistica e culturale che, grazie ad una rinnovata identità metropolitana, ci ha permesso di essere oggi uno fra i set cinematografici più richiesti a livello internazionale, con 80 produzioni realizzate in un solo anno. ‘Palermo stella mia’ racchiude però diversi significati, è una dedica accorata alla città che amiamo, ma anche un invito alla cura di uno straordinario patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare, tanto l’amministrazione quanto i cittadini”, aggiunge il sindaco.

“Sarà un Natale durante il quale Palermo tornerà a risplendere con attività che illumineranno tutta la città – continua il il primo cittadino – ogni quartiere sarà protagonista di un ricco calendario di eventi, per il quale ringrazio in particolare l’assessore alle Politiche culturali Cannella e tutta la giunta che ha operato attivamente per la realizzazione di questo progetto. Invito quindi i palermitani a voler partecipare all’accensione dell’albero davanti al teatro Politeama, domani sera, iniziativa con la quale daremo simbolicamente inizio alle festività”.

Il sindaco, durante la conferenza stampa, ha annunciato l‘iniziativa che coinvolgerà l’Amat. L’iniziativa è pensata per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, con i biglietti che avranno un costo di 50 centesimi.

