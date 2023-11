Palermo, Elodie sarà l’artista del concertone di capodanno

La cantante romana è stata scelta dall'amministrazione

PALERMO – La città di Palermo, come tutte le altre grandi città, inizia già a pensare al concerto di Capodanno, concerto che aprirà le porte al 2024. Per accogliere il nuovo anno l’amministrazione di Palermo ha scelto la cantante romana Elodie, che si esibirà sul palco che verrà montato in piazza Castelnuovo, nota come piazza Politeama. Questo non sarà il solo evento in programma, ma ce ne saranno altri che verranno presentati nei prossimi giorni dall’amministrazione.

Lagalla: ” Ci prepariamo a questa festa”

“Si avvicina il Natale e come ogni anno la città si prepara a questa festa, che è festa degli affetti, della vicinanza, della solidarietà – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – . Anche l’Amministrazione comunale, come ogni anno, sta lavorando per predisporre un piano di interventi, di festeggiamenti, di proposte, che troveranno luogo non soltanto in centro, ma anche nei tanti quartieri della nostra città, con programmi dedicati agli adulti, ma anche e soprattutto ai bambini. È confermato anche il concertone di fine anno e, ancora una volta, le luminarie e gli alberi di natale faranno da cornice e da corredo a questo momento che ci auguriamo possa essere sereno e felice per tutti. Nelle prossime settimane – ha concluso il primo cittadino -, nell’ambito di una conferenza stampa, presenteremo il progetto analitico“.

Cannella: “Sarà una serata importante”

“Anche quest’anno Piazza Ruggiero Settimo -sarà teatro di un grande evento, che suggellerà la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Sarà Elodie l’artista di punta che allieterà il capodanno dei Palermitani – ha annunciato l’assessore Giampiero Cannella – . Una serata molto importante, con una serie di rappresentazioni artistiche e musicali, certamente all’altezza della situazione. Uno spettacolo offerto non soltanto ai Palermitani ma anche alla grande massa di turisti che visitano la nostra città. Un capodanno all’altezza di una capitale europea“.