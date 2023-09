Palermo, concerto dell’Orchestra Sinfonica: cambia la circolazione

Il provvedimento è valido per domenica 24 settembre

1' DI LETTURA

PALERMO – L’ufficio mobilità sostenibile e trasporto pubblico di massa ha emesso l’ordinanza n. 1220, con la quale dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie del centro per lo svolgimento degli eventi “Concerto dell’Orchestra Sinfonica”.

Provvedimento valido dalle ore 20.00 alle ore 22.00 di domenica 24 settembre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione.

Nel dettaglio, l’ordinanza – che integra la 907 del 22 giugno scorso – dispone:

PIAZZA R. SETTIMO – Nel tratto compreso tra via G. Daita e via della Libertà:

– Chiusura al transito veicolare.

– Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 14.00 sino a cessate esigenze.

VIA TURATI – Nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo:

– Chiusura al transito veicolare.

– Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 14.00 sino a cessate esigenze.



VIA DOMENICO SCINA’ – I veicoli provenienti da piazza Sturzo, dovranno svoltare a destra verso via Isidoro La Lumia.

VIA G. DAITA – Nel tratto compreso tra le vie N. Gallo e piazza R. Settimo:

Chiusura al transito veicolare: i veicoli dovranno proseguire per via N. Gallo in direzione di via I. La Lumia o della carreggiata laterale di valle di via Libertà.