Palermo, concluso il campionato di burraco Ricreass (Cral Poste)

Venti le coppie di dipendenti postali in gara da settembre a febbraio

PALERMO – Concluso il primo campionato di Burraco 2025/2026 organizzato da Ricreass Poste Palermo, il cral dei dipendenti postali del capoluogo. La location è stata la sede Ricreass (Cral Poste) di via Resuttana. Grande la partecipazione degli iscritti al torneo organizzato dalla vicepresidente Patrizia Cangemi coadiuvata da Giovanni Tarantino e Carmen Bellia che hanno ringraziato tutti gli intervenuti ai dieci tavoli in gara.

Le 20 coppie partecipanti si sono sfidate tra jolly, pinelle con tenacia ma lealtà verso gli avversari. Al termine la premiazione del campionato di burraco amatoriale iniziato a settembre 2025 e terminato a febbraio 2026. Un’affluenza che ha superato ogni più rosea aspettativa dimostrando quanto questo gioco di carte sia amato e praticato. Le partite giocate non sono state solo competizione ma grazie alla collaborazione di tutti i partecipanti è stato anche un pomeriggio di festa con momenti di socializzazione .