Palermo, controlli della municipale in centro storico: multati due locali

Denunciati i titolari di due attività in via Alloro e piazza Aragona

PALERMO – Controlli della polizia municipale in centro storico a Palermo. I caschi bianchi sono intervenuti in seguito a un esposto presentato da alcuni residenti in via Alloro e in piazza Aragona.

In entrambi i locali controllati gli agenti hanno riscontrato un’illecita occupazione di suolo pubblico e l’installazione di arredi non autorizzati che pregiudicava non solo la sicurezza pubblica e la viabilità, ma anche la conservazione e l’integrità di entrambe le aree antistanti ai locali. Denunciati i due titolari ed elevate sanzioni per più di 7mila euro.

Nel locale di piazza Aragona, senza la prescritta concessione, il titolare occupava con due gazebo, tavoli e sedie una porzione di area pubblica pari a 56,30 metri quadrati rispetto ai 16 autorizzati, determinando una situazione di intralcio per la circolazione stradale, sia pedonale che veicolare e insistendo su un basolato storico oggetto di un recente restauro.

Anche nel secondo locale, in via Alloro, il titolare è stato denunciato e sanzionato perchè invadeva 48 metri quadrati di area pubblica sottoposta a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, occupava una porzione di suolo pubblico pari a 48 mq. con gravi ed evidenti problemi per la circolazione stradale.