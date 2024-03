Palermo, controlli nei luoghi della movida: locale con carenze sanitarie

Sono state identificate oltre 200 persone e controllati numerosi veicoli

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, coadiuvati da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza, nel weekend appena trascorso hanno eseguito dei servizi di controllo nei luoghi della movida, in particolare piazza Sant’Anna, in attuazione del servizio di sicurezza “Alto Impatto”.

Nel dettaglio, in un esercizio commerciale, ubicato in zona, sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa: difformità dei locali rispetto alla planimetria con sanzione amministrativa pari a mille euro, carenze igienico sanitarie e violazioni concernenti il mancato rispetto della normativa relativa all’autocontrollo HACCP con sanzione amministrativa pari a 2mila euro. In un altro esercizio sono state date prescrizioni per adeguamento carenze strutturali entro 10 giorni.

Complessivamente, sono state identificate 206 persone, controllati 46 veicoli, accertate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione.