Palermo, controlli nei luoghi della movida: sanzioni per 25mila euro

Lavoratori irregolari, occupazioni abusiva del suolo pubblico e non solo

PALERMO – Proseguono i controlli del territorio a Palermo. Nelle ultime ore la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia municipale e il personale dell’Asp hanno messo in campo un’operazione congiunta nei luoghi della movida, in particolare in piazza Caracciolo, piazza S. Domenico, dintorni della Vucciria, piazza Cassa di Risparmio, piazza S. Anna e luoghi adiacenti, la zona dei Candelai e Borgo Vecchio.

Nel corso dei servizi, sono stati effettuati accertamenti ispettivi in numerosi locali, in alcuni dei quali sono state riscontrate rilevanti irregolarità che hanno condotto a sanzioni il cui valore complessivo sfiora i 25.000,00 euro.

In un pub di via Alloro sono state riscontrate irregolarità di natura sia amministrativa che penale: l’abusiva occupazione di suolo pubblico per la presenza di tavolini su strada e la violazione del regolamento comunale sui dehors. In relazione a tale esercizio è risultato che fossero stati installati tendoni non autorizzati ed è stato contestato il mancato ampliamento della Scia sanitaria. Infine, accertate carenze igienico sanitarie ed il mancato adeguamento del manuale HACCP.

I riscontri presso un pub della zona di via Roma hanno portato in rilievo carenze, igienico sanitarie e strutturali. Tali riscontri hanno già comportato sanzioni del valore di 1000,00 euro ed il mancato adeguamento alla norma entro la data comunicata comporterà altra sanzione più pesante e l’eventuale chiusura dell’esercizio.

Segnalata, inoltre, la mancanza di rilevatore del tasso alcolemico e l’installazione di tendoni non autorizzati. Presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di via Roma era, invece, assente il rilevatore di tasso alcolico.

Al titolare di un panificio di corso Vittorio Emanuele è stata, inoltre, contestata la mancata emissione di documentazione fiscale.

In un pub nei pressi della Vucciria, è emerso come, a fronte di 7 lavoratori impiegati, uno fosse irregolare. Emersa, inoltre, l’omessa formazione di tutti i lavoratori e l’omessa visita medica in relazione a tre di essi. Tali, ultime irregolarità comporteranno sanzioni superiori ai 18.000,00 euro.

Complessivamente, sono state identificate 248 persone e controllati 8 esercizi.