Palermo, controlli della polizia: scattano cinque arresti

Il resoconto della questura

PALERMO – La polizia ha arrestato 5 persone tra sabato e domenica notte durante i “servizi presidiari” disposti dal Questore.

Le pattuglie della polizia hanno presidiato le zone della movida e quelle frequentate dai turisti come piazza Villena, la stazione e il mercato di Ballarò.

In ordine cronologico, il primo arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio del sabato, ad opera dei poliziotti del commissariato “Centro” e “ha riguardato una cittadina straniera che, all’interno della Rinascente in via Roma, era stata sorpresa nel tentativo di rubare articoli del valore di 300,00 euro, esposti sugli scaffali”. La donna dovrà rispondere del reato di tentato furto.

I controlli nella scuola

Il secondo episodio ha riguardato un intervento dei poliziotti del Commissariato di “Porta Nuova” che, poco dopo le 20:00, hanno impedito che un istituto scolastico, il “Pio La Torre” di via Nina Siciliana “potesse subire le conseguenze di una incursione a scopo di furto da parte di un palermitano di 35 anni”.

“L’uomo – scrive la Questura in una nota – all’atto dell’arrivo degli agenti, si aggirava per i corridoi della scuola e stava portando via materiale scolastico. Alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga in direzione di via degli Emiri ma , dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. L’uomo è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato, e denunciato per il possesso ingiustificato di un taglierino”.

Un uomo accusato di evasione

Gli agenti della Volante Oreto hanno arrestato, contestando il reato di evasione dagli arresti domiciliari, un 40enne sorpreso fuori dal suo domicilio nel quartiere di Villagrazia. I poliziotti, che conoscevano l’uomo, lo hanno sorpreso in strada.

E ancora, intorno alle 4:30, i poliziotti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno bloccato due palermitani, di 24 e 31 anni, nei pressi di un esercizio di abbigliamento di viale Michelangelo “dove erano poco prima penetrati e da dove avevano già sottratto articoli come jeans, scarpe e zaini per un valore di 1000,00 euro”.

I due arresti scaturiscono da una segnalazione effettuata dal personale di un istituto di vigilanza.

La fuga e l’arresto

I due sospettati hanno tentato la fuga, ma gli addetti alla vigilanza li hanno bloccati; ne è nata una colluttazione, durante la quale i due, dimenandosi sono riusciti a fuggire. L’arrivo tempestivo delle volanti ha consentito di intercettare e bloccare, i due uomini, arrestati con l’accusa di “flagranza del reato di furto aggravato in concorso”.

Infine un giovane è stato denunciato per il reato di guida senza patente, già in passato contestata, poiché sorpreso alla guida di un mezzo in Corso dei Mille.

I controlli continuano anche oggi, ma nei quartieri Zen e Zen 2: elicotteri in volo.