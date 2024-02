Palermo, controlli sui locali della movida: elevate numerose sanzioni

Riscontrate gravi carenze igienico sanitarie

PALERMO – La polizia di Stato, carabinieri, finanzieri e la polizia municipale hanno eseguito controlli nella movida di Palermo. Gli operatori sono stati impegnati in via Pannieri, Vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri, via Quintino Sella, via Simone Corleo e nelle piazze Don Sturzo e Piazza Nascè.

Movida, le sanzioni

In tre esercizi commerciali sono state riscontrate gravi inadempienze come carenze igienico sanitarie, irregolarità nel manuale di autocontrollo Haccp, occupazione di suolo pubblico. Sono state elevate sanzioni per circa 13 mila euro. Complessivamente, sono state identificate 242 persone, controllati 67 veicoli, accertate 28 violazioni del codice della strada. In sette casi sono stati multati automobilisti per guida senza patente con il fermo del veicolo per tre mesi. Sono state riscontrate anche mancate revisioni e mancata assicurazione.