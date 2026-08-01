 Palermo, munizioni e pistole trovate allo Zen
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Palermo, controlli allo Zen: trovate munizioni e pistole

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Trovata anche una moto da cross rubata e restituita al proprietario
CARABINIERI
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PALERMO – Nuove munizioni e una pistola a salve ma senza il tappo rosso sono state trovate dai carabinieri della stazione San Filippo Neri, con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, nel corso di un controllo del territorio nel quartiere “Zen 2”.

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In via Fausto Coppi in diversi punti del padiglione sono stati trovati una serie di involucri nascosti nelle intercapedini, tra cunicoli, tombini e vani dei contatori: contenevano 150 pezzi tra proiettili di vario calibro, bossoli già esplosi e numerose ogive, pronti per essere riassemblati per il confezionamento manuale delle munizioni.

C’era anche una pistola a salve sprovvista del tappo rosso di sicurezza e con la canna modificata tramite piombatura. Nel corso dei controlli è stata trovata una moto da cross rubata che è stata restituita al proprietario.

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