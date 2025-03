Palermo, Lagalla: “Chiuso il lavoro sulla convenzione per lo stadio”

Il sindaco: "Adesso l'ultimo passo spetta al Consiglio comunale"

“Conclusa la riunione di oggi con i rappresentanti della Palermo FC, può definirsi chiuso il lavoro dell’amministrazione comunale sul nuovo schema di convenzione per la concessione dello stadio Renzo Barbera. Adesso, tramite delibera di Giunta, verrà trasmesso formalmente al Consiglio comunale”. Queste le dichiarazioni del sindaco di Palermo Roberto Lagalla in merito alla convenzione per lo stadio “Renzo Barbera”.

“Fin da quando è stato intrapreso questo percorso, siamo sempre stati consapevoli che ci fosse la necessità di superare il modello di concessione attualmente in vigore per arrivare a uno schema di convenzione di lunga durata – prosegue -. Per questa ragione e con convinzione, posso dire che l’amministrazione fin da subito ha aperto le porte al dialogo con il gruppo che detiene la proprietà del Palermo. Cosa mai fatta in precedenza, neanche quando c’era una squadra militava in Serie A. E tutto questo con l’unico obiettivo di ridare alla città, ai tifosi rosanero e al Palermo lo stadio che meritano”.

“Spiace constatare che in questi giorni, in alcuni casi, siano stati scritti e raccontati fatti non veri, ipotizzando una possibile inerzia dell’amministrazione. In realtà, abbiamo preferito portare avanti un lavoro silenzioso e costante, nella consapevolezza che l’unico traguardo da perseguire fosse un nuovo futuro per lo stadio. Lo stesso profilo che questa amministrazione ha assunto per risanare i conti del Comune, ricominciare a spendere e investire, rifare le strade o, per restare in tema di sport, iniziare le opere di riqualificazione degli impianti sportivi lasciati cadere a terra negli ultimi decenni”, spiega Lagalla.

Lagalla: “Auspicio di un provvedimento in tempi brevi”

“In quest’ottica, quello di oggi deve essere inteso come un passaggio importante che non arriva certo al termine del percorso ora trasmesso al Consiglio comunale. Si è comunque portato a termine un lavoro durato oltre un 1 anno che ha visto il Comune lavorare al fianco con la società, proprio per la complessità del progetto da portare avanti. Per quest’ultimo ringrazio anche i grandi sforzi degli assessori allo Sport Anello e al Patrimonio Alaimo, del capo di gabinetto e dell’avvocato Geraci. L’impegno, assunto anche davanti al Ministro per lo Sport Abodi nei mesi scorsi, è stato mantenuto con oltre un 1 anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’attuale convenzione”.

“Adesso, l’ultimo passo formale spetta al Consiglio comunale con l’auspicio che il provvedimento possa essere deliberato in tempi brevi. In questo senso fa piacere sottolineare come i capigruppo dei partiti di maggioranza in Aula si siano espressi proprio in questa direzione. Così come sono anche convinto che negli ultimi giorni siano state travisate le parole del Presidente del Consiglio comunale. Quest’ultimo, come tutti noi, tiene a una risoluzione rapida della questione. Sono peraltro certo che stessa sensibilità dimostreranno tutte le parti politiche presenti in Aula”, ha concluso il primo cittadino.