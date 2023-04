Palermo, Corini: “La classifica ci permette di ambire ai play-off”

"Vogliamo fare un grande finale di campionato. Vi dico le ultime su Valente"

PALERMO – Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista dalla gara contro il Como. L’allenatore dei rosanero ha presentato il match contro il club lombardo, ulteriore incontro per i siciliani che mette in palio un posto per la corsa ai play-off di Serie B: “La partita è importante, la classifica ci permette ancora di ambire a un posto nei play-off. I risultati testimoniamo sempre il grande equilibrio di questo campionato e siamo totalmente concentrati sul Como per coltivare il sogno di fine campionato”.

“Valente ha preso una botta al ginocchio, oggi ha lavorato parzialmente in gruppo – dice Corini sullo stop dell’esterno rosanero -. Devo valutare il minutaggio e il punto di vista mentale. Oggi l’ho visto libero quindi pensiamo di poterlo recuperare, ma dobbiamo ancora fare una valutazione complessiva. Siamo a un punto della stagione in cui non possiamo stravolgere qualcosa su cui hai lavorato. Le alternative non sono sempre corrette, quindi la valutazione è cercare di capire come riempire quella posizione, lavorando su altri reparti e variando qualcosa sulle posizione assunte fino ad oggi”.

“VOGLIA DI VINCERE”

Corini si è soffermato anche su un possibile cambio di modulo: “Abbiamo valutato il trequartista dietro le punte già prima di Venezia. E’ stata una valutazione per consolidare quello che abbiamo fatto. Abbiamo sempre coperto il campo con ampiezza e in quel modo cambiava questo riempimento. Penso di riadattare qualche giocatore, le partite hanno spunti tecnico tattici ma anche mentali. C’è la voglia di vincere strozzata in gola da parecchio tempo. Dobbiamo avere questo atteggiamento da qui fino alla fine del campionato”.

“Rispetto ai dati, sia in allenamento che in partita, abbiamo dei buoni risultati – spiega l’allenatore dei rosanero -. La squadra ha un’ottima tenuta, l’abbiamo visto a Parma, a Venezia e anche contro il Benevento. Anche quando il campo si allunga la squadra ha retto bene dal punto di vista atletico. A livello difensivo non è facile cambiare, ma non vedo difficoltà dal punto di vista atletico o tattico. Siamo stati spesso in vantaggio e dobbiamo crescere nell’ottimizzazione di questo vantaggio, ammazzando le partite quando dobbiamo farlo. In queste partite in trasferta non siamo stati bravi a portarli definitivamente a casa”.”.

SUI SINGOLI

“Graves è un giocatore che dobbiamo gestire durante la settimana, Bettella è stato rallentato da alcuni problemi fisici – dice Corini spiegando la situazione di alcuni calciatori -. Buttaro può fare più ruoli mentre Orihuela sta crescendo, anche se ci sono sfumature in cui bisogna lavorare. Questi ragazzi hanno questo tipo percorso”.

“Stulac sta facendo un lavoro che non comprende l’aggregazione in squadra. La settimana è andata bene e vedremo la prossima settimana se farà qualcosa con noi. Si valuterà nella settimana che ci porterà a Cagliari”.

“Corini out? Fa parte del mio ruolo, lo comprendo e il tifoso vuole sempre vincere. Io ho grandissima motivazione e ho equilibrio per reggere questo ruolo. La società mi d fiducia e io cerco sempre di ottenere quella dei tifosi. C’è anche gente che mi sostiene, sapete quanto sia legato a questa piazza. Ho un sogno nel cuore e so che bisogna anche passare da momenti complicati”.

“Alternative a Valente? Masciangelo fa la coppia con Sala, mentre a destra posso riadattare Segre. Ci siamo preparati con delle alternative, ma non voglio togliere cambi in mediana vista l’assenza di Saric”.

VERSO IL COMO

“Il concetto è sempre che se un giocatore è marcato cerchiamo di costruire il gioco con gli altri due. Abbiamo studiato la formazione del Como e tutte le alternativa che hanno. Moreno è un ottimo allenatore e abbiamo studiato come approcciare la partita in diversi casi. Il calo fa parte di un percorso lungo. Ci sono tanti aspetti da valutare, penso che la squadra abbia trovato un’identità. Il Palermo ha trovato un buon equilibrio, forse abbiamo subito un po’ troppo nelle palle inattive. Lavoriamo su questi aspetti e cerchiamo di migliorarli, puntando ogni giorno a fare di più. C’è da considerare comunque sempre una situazione globale per fare una valutazione. Abbiamo sempre preparato con grande attenzione tutte le partite. Vogliamo fare un grande finale di campionato e sappiamo quanto possa contare già la partita di Como”, conclude Corini.