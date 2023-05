Palermo, coro di solidarietà dopo l’intimidazione a Forzinetti

Il mondo politico, sindacale e imprenditoriale accanto all'assessore comunale alle Attività produttive

3' DI LETTURA

PALERMO – Solidarietà dal mondo politico, sindacale e imprenditoriale è stata espressa all’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti dopo che ieri una corona funebre è stata trovata davanti agli uffici dell’agenzia di assicurazione da lui gestita in piazza Sturzo, a Palermo “L’intimidazione è un fatto gravissimo soprattutto perché segna il ritorno di un linguaggio e di una prassi mafiosa che la nostra città non si può permettere. Serve necessariamente alzare il livello d’attenzione”, dice l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana.

“Mi auguro – continua Donato – che il comitato per l’ordine e la sicurezza convocato martedì in Prefettura prenda le necessarie contromisure e che le indagini facciano luce su questa vile intimidazione. All’assessore Forzinetti la mia totale solidarietà e l’invito ad andare avanti nel suo impegno a favore del tessuto produttivo cittadino”, conclude. “Un gesto inquietante che sembra catapultarci indietro nel tempo ma che è terribilmente attuale e segue il furto di due pulmini per i disabili da un parcheggio comunale”, dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale.

“A nome del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, esprimo vicinanza e solidarietà all’assessore Forzinetti per il vile atto intimidatorio subito. Io e i colleghi, Viviana Raja e Salvo Imperiale, siamo al fianco di un amico e collega di partito, valido, perbene e che sta facendo bene il suo lavoro e continueremo ad esserlo in futuro per portare avanti l’azione politica di cambiamento già intrapresa”, dice Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale. “Confermo il mio personale supporto e quello della commissione che rappresento a continuare il percorso che abbiamo iniziato senza paura e senza condizionamenti. È evidente che stiamo facendo un buon lavoro”, dichiara Il consigliere comunale e presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco.

“Sicuro che insieme a tutta l’amministrazione comunale saremo al fianco dell’assessore, che sta facendo bene il suo lavoro, e continueremo ad esserlo per il bene di questa città e di tutti i palermitani onesti”, dice il vice presidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso. Anche il presidente della VII commissione consiliare Pasquale Terrani, con i componenti della commissione, manifestano vicinanza e solidarietà a Forzinetti. Solidarietà e vicinanza sono stati espressi dal presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi. “Atti come questi sono la conferma che l’assessore sta agendo nel modo corretto, perseguendo la strada giusta della legalità e della buona amministrazione – afferma Miconi-. A lui giunga il nostro forte sostegno a continuare su questa via, che riteniamo sia l’unica possibile nell’interesse della collettività e dello sviluppo trasparente, imparziale e reale della economia cittadina”. Solidarietà è stata espressa anche dal presidente del Gruppo Giovani di Ance Palermo Riccardo Galioto.

“Condanniamo il vile gesto intimidatorio rivolto a Forzinetti, al quale esprimiamo la nostra solidarietà”, affermano i consiglieri e le consigliere comunali di Palermo dei gruppi Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle, Oso e Gruppo Misto. Anche il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, esprime solidarietà. “In attesa che venga fatta luce su quanto accaduto – commenta Russello – desidero manifestare la più totale vicinanza a Giuliano per il vile atto intimidatorio. Purtroppo ancora siamo costretti ad assistere a episodi riprovevoli che testimoniano solo la debolezza di chi li mette in atto. Chi lavora con onestà e nell’interesse della collettività deve sapere che potrà sempre contare sul sostegno incondizionato delle tante persone perbene che vivono in questa città”. Solidarietà a Forzinetti è stata espressa anche dal Gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria Palermo, guidati dalla presidente Maria Elena Oddo.