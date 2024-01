In corso Olivuzza 90 multe per divieto di sosta: chi l’avrebbe mai detto!

Vigili urbani in corso Olivuzza

Mattinata di controlli dei vigili urbani

PALERMO – Il bilancio della mattinata di controlli dei vigili urbani in corso Olivuzza la dice lunga sul caos che regna nella strada ad una manciata di metri dal Palazzo di giustizia. Attorno al Tribunale i controlli sono sempre rigidi. Poco più in là, in corso Olivuzza appunto, le regole non esistono. Si spera che il blitz di oggi segni una svolta per corso Camillo Finocchiaro Aprile e per l’intera città.

Questo il bilancio: tre ambulanti abusivi denunciati; 500 chili di merce sequestrata e devoluta in beneficenza ad una delle case famiglia cittadine; tre commercianti multati (5 mila euro ciascuno) per la mancanza di scia sanitaria e la violazione delle orme sulla vendita del pane; 90 multe ad altrettanti titolari di auto ferme in doppia fila, sulle strisce pedonali o nei posti riservati ai disabili; 21 macchine portate via con il carroattrezzi, altre sette sequestrate perché prive di assicurazione e due confiscate (i proprietari nonostante il sequestro continuavano a circolare); un automobilista multato perché guidava senza patente e un un altro con patente scaduta; tre motocilisti fermati senza casco; due velocipedi elettrici sequestrati: erano stati modificati.

“La citta, in maniera costante, quotidiana, chiede alla polizia municipale di poter vivere in un ambiente decoroso e sicuro, che non sia caratterizzato invece da quegli episodi delinquenziali e di malcostume che sono stati purtroppo caratteristica della storia cittadina – spiega il neo comandante Angelo Colucciello-. Il cittadino palermitano vuole giustamente vivere in sicurezza, e bene, nell’ambiente sano di questa meravigliosa città, ed il nostro dovere è far di tutto per far sì che questo si realizzi”.