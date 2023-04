Palermo-Cosenza 0-0, la diretta testuale del match – LIVE

Tutte le azioni salienti della sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie B

PALERMO – Al “Renzo Barbera” per riprendere la corsa dopo la frenata del “Tardini” di Parma. Il Palermo scende in campo il lunedì di Pasquetta per affrontare il Cosenza nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie B. La compagine rosanero affronta una squadra in grande salute, proveniente da tre vittorie consecutive e dopo aver battuto compagini del calibro di Frosinone e Pisa.

Tanti rientri per il tecnico Corini che nel consueto 3-5-2, davanti a Pigliacelli, schiera il terzetto difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi. A centrocampo spazio a Saric, Gomes e Verre con Segre nell’inedito ruolo di esterno al posto di Valente e Aurelio sulla corsia mancina, in avanti torna dal primo minuto Brunori affiancato dal confermatissimo Soleri.

PRIMO TEMPO

Primo pallone affidato ai rosanero che attaccano da sinistra verso destra. Il direttore di gara fischia l’inizio del match. Dopo pochissimi secondi di gioco, Brunori guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, poco oltre la linea dell’area di rigore avversaria. Va a calciare Valerio Verre ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Al 5′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gomes prova il tiro dal limite, murato però dalla difesa cosentina. Dopo una partenza sprint da parte degli uomini di Corini, intorno al 15′ i ritmi si abbassano ma il controllo del gioco rimane tra i piedi dei siciliani. Al 23′ si fa vedere in avanti la squadra di Viali e serve un super intervento di Pigliacelli per fermare il colpo di testa di Meroni a botta sicura.

Al 29′ Vaisanen del Cosenza è costretto a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto entra Venturi.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente, 79 Lancini. Allenatore: Corini.



COSENZA: 1 Micai, 3 Rispoli, 4 Brescianini, 6 Calò, 13 Meroni, 15 Vaisanen (dal 29′ Venturi), 16 Finotto, 20 Nasti, 27 Martino, 32 Marras, 34 Florenzi. A disposizione: 77 Marson, 7 Kornvig, 10 D’Urso, 14 Salihamidzic, 19 Delic, 23 Venturi, 33 La Vardera, 38 Cimino, 40 Zilli, 48 Arioli, 67 Prestianni, 72 Cortinovis. Allenatore: Viali.

Arbitro: Sacchi (Macerata), IV Ufficiale: Perri (Roma 1), Assistenti: Capaldo (Napoli) e Moro (Schio), VAR: Marini (Roma 1), AVAR: Rutella (Enna).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Brescianini (C), Marconi (P).