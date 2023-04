Palermo-Cosenza, Marconi: “Dispiace per i fischi al ‘Barbera’”

"Testa al Venezia, soddisfatto dei miei compagni"

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo lo 0-0 tra Palermo e Cosenza, il difensore dei rosanero Ivan Marconi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita: “Peccato, questa sera non è andata come volevamo e cioè regalare i tre punti ai nostri tifosi. Ci dispiace. Abbiamo comunque ottenuto un pareggio contro una squadra in forma, c’è qualche spunto positivo in questa partite nonostante le aspettative alte anche dei tifosi. Siamo comunque stati bravi e fortunati a tenere la porta inviolata. Questa è una cosa che fa piacere soprattutto a noi difensori e al portiere. La gara di Venezia si prepara in maniera molto meticolosa. Loro devono fare punti per la salvezza anche se non è una squadra costruita per fare quel tipo di campionato. Andiamo a Venezia per cercare di portare a casa i tre punti. Mi dispiace aver ricevuto i fischi oggi dai tifosi alla fine della partita, ma la squadra ha messo tutto quello che aveva e per quanto riguarda i miei compagni sono soddisfatto”