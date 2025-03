Palermo-Cremonese, Brunori: “C’è delusione e rabbia”

Il capitano: "Troppe partite riaperte, abbiamo delle responsabilità"

“Abbiamo riaperto troppe partite dove avevamo il vantaggio e una squadra che vuole ambire a stare la non può avere questi cali. Abbiamo delle responsabilità e dobbiamo prendercele tutti, ma dobbiamo essere bravi a ripartire e non piangersi addosso. Difficile da spiegare, c’è delusione e rabbia. Domani guarderemo gli errori e parleremo di questo”. Matteo Brunori prova a spiegare così la rimonta subita dalla Cremonese al “Renzo Barbera”

“Non possiamo permetterci di sentire i fischi tra i cambi – ha aggiunto -. Chi viene a vedere la partita è libero di esprimersi. Noi dobbiamo essere concentrati e sempre dentro la partita, senza farci condizionare da quello che ci circonda. La gente ci aiuta, in casa quando attacchiamo sentiamo una spinta importante. Per noi è solo un fattore positivo e non la vedo come una cosa negativa”. Conclude così il capitano del Palermo in conferenza stampa dopo la gara.