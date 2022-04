Palermo, Csa-Cisal primo sindacato: “Successo straordinario”

Il commento del risultato di Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione

PALERMO – Il Csa-Cisal si conferma il primo sindacato al Comune di Palermo: questo l’esito delle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si sono tenute in tutti gli uffici pubblici d’Italia. “Le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Palermo hanno confermato la loro fiducia nel nostro sindacato e premiato l’impegno di questi anni – dice il segretario generale Giuseppe Badagliacca – La lista del Csa-Cisal da sola ottiene 23 seggi su 54, quasi la metà, con il 42% delle preferenze, oltre 20 punti percentuali in più sulla seconda lista. Un risultato straordinario che ripagheremo rimanendo in prima linea nella difesa dei dipendenti”.

Le elezioni, svolte dal 5 al 7 aprile, hanno visto la partecipazione di 4.158 votanti su 5.150 aventi diritto con un’affluenza di quasi l’80%; dei 54 seggi della Rsu 23 sono stati assegnati al Csa-Cisal, unico sindacato autonomo firmatario del Contratto nazionale enti locali con 1.729 preferenze ai 61 candidati. “Il prossimo obiettivo sarà lo sblocco delle progressioni di carriera e dei passaggi a full time – aggiunge Nicola Scaglione, risultato il più votato della lista – Temi su cui chiederemo alla politica risposte chiare e concrete, non consentiremo a nessuno di fare campagna elettorale sulla pelle dei dipendenti”.