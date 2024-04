Palermo, da lunedì 29 il rifacimento delle strade della IV Circoscrizione

Numerose vie saranno riasfaltate

PALERMO – Lunedì prossimo, 29 aprile, come rende noto l’assessorato ai Lavori pubblici, inizieranno i lavori di manutenzione sulla rete stradale della IV circoscrizione.

Le opere fanno parte del primo contratto attuativo dell’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo.

Dove saranno svolti i lavori

I lavori interesseranno via Ernesto Basile (sia direzione mare che direzione monte), via Brasa; viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania (primo tratto da via Pitrè a corso Calatafimi e secondo tratto da corso Calatafimi alla rotonda di via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla Rocca a Porta Nuova, direzione mare.

Si tratta di circoscritti interventi di manutenzione straordinaria, individuati in seguito ad un monitoraggio realizzato dagli uffici tecnici e che saranno seguiti da ulteriori interventi, già programmati ed in fase di affidamento, che interesseranno le altre circoscrizioni comunali.