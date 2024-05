Palermo, dal consiglio comunale arriva il via libera alle variazioni di bilancio

Approvate le proposte degli uffici

PALERMO – Ci sono i progetti sul sociale, quelli sul rifacimento della costa sud, un fondo ministeriale per la cultura, gli ex Gescal ormai rimodulati, i contributi per l’emergenza cimiteri, l’assistenza agli alunni disabili e diverse opere pubbliche, tra cui il rifacimento del ponte Oreto.

Il consiglio comunale di Palermo ha dato il via libera alle variazioni di bilancio, tra le proteste delle opposizioni: un passaggio delicato, visto che la manovra di previsione approvata a metà marzo era praticamente ingessata e rimandava alle variazioni il compito di riallineare i numeri di un previsionale approvato dalla giunta a novembre dello scorso anno, quindi privo di alcuni fondi.

Tantillo: “Comune motore economico”

“Con l’approvazione delle variazioni di bilancio si compie un ulteriore importante passo per far tornare il Comune ad essere un motore economico della città – commenta il presidente del consiglio Giulio Tantillo -. Nuovi servizi, nuove risorse per le partecipate, un importante impulso ai lavori pubblici in settori chiave come la mobilità e la sicurezza del territorio”.

“Grazie a queste modifiche al bilancio – continua Tantillo – troveranno infatti copertura nuovi servizi per le fasce sociali più deboli, si potrà procedere alla sottoscrizione dei contratti di servizio con le aziende e soprattutto si potrà dare avvio ad importanti lavori e acquisti che garantiranno nuova vivibilità e nuovi servizi per tutti: dal ponte sull’Oreto ai parcheggi, dagli interventi sui cimiteri finalmente tornati alla normalità, fino all’impiantistica sportiva e al potenziamento della raccolta differenziata”.