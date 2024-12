Palermo, dal Politeama a via Oreto: cantieri per strade e marciapiedi

La decisione della giunta Lagalla

PALERMO – Le gare partiranno all’inizio del 2025, con lavori per quasi 11 milioni di euro che inizieranno prima dell’estate. Il comune di Palermo preme sull’acceleratore per rifare le strade e i marciapiedi della città, grazie all’approvazione in giunta di nove progetti finanziati con l’avanzo di amministrazione.

Gli uffici dell’assessore Totò Orlando stanno definendo le determine, dopo il via libera in giunta ai progetti esecutivi. L’obiettivo è eliminare buche e avvallamenti da alcune delle arterie più trafficate, intervenendo anche nelle zone che da più anni attendono una profonda manutenzione.

Le zone interessate

Le zone interessate saranno nove. La prima riguarda via Resuttana, via San Lorenzo (tra via Aldisio e via Spadolini), viale Francia e via Montecarlo, la seconda via Sampolo, piazza Leoni e via dell’Artigliere; la terza via dei Cantieri, via Gulì, via Papa Sergio, via Bordonaro e piazza Giachery.

E ancora, passando alle altre zone, piazza Ottavio Ziino, via Malaspina, piazza Tosti, via Filippo Parlatore e via Antonio Veneziano a cui aggiungere via Rapisardi, via Torquato Tasso, via Foscolo, via Di Marco, via Sabotino, via Vodige, via Montenero, viale Piemonte, via Boris Giuliano, via Leopardi, via Cesareo, via Morello. Si continuerà con via Leonardo da Vinci (da piazza Ziino a piazza Einstein), via Adolfo Holm, via Tommaso Ballo e via Mariano Migliaccio.

Politeama e via Oreto

Lato mare gli operai si sposteranno su piazza Vincenzo Tumminello, a sant’Erasmo, salendo fino al sottopasso di via Francesco Crispi, nella porzione non interessata di recente dai lavori, mentre in centro rientreranno via Scinà, via Turati, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Serradifalco, via Dante, piazza Principe di Camporeale e via Perpignano.

Ma i cantieri partiranno anche in Terza circoscrizione, dove sarà posato nuovo asfalto in via Oreto, dall’incrocio con via Buonriposo a viale Regione siciliana, e in via Buonriposo dalla Guadagna al ponte Ammiraglio. Saranno interessati ai lavori inoltre via Villagrazia (dall’incrocio con via Barone alla Scala a quello con via Altofonte) e via Altofonte, nel tratto fra l’incrocio con via Sambucia e il civico 124.

Orlando: “Quattro cantieri a settimana”

“Come avevamo annunciato a maggio con l’assegnazione dei lotti dell’accordo quadro – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando – continua l’impegno dell’amministrazione comunale per la manutenzione di strade e marciapiedi, puntando sugli assi principali della nostra città. In totale investiremo 11 milioni di euro, aprendo dai due ai quattro cantieri a settimana per i prossimi mesi sino alla fine sindacatura”.