Danneggiano le biglietterie della stazione Orleans: arrestati

Volevano portare via il denaro usano un tondino di ferro e una forbice

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, un uomo e una donna, resisi responsabili dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti, dopo segnalazione del capotreno, presso la stazione FS metropolitana “Orleans”, ove hanno sorpreso una coppia intenta a danneggiare le biglietterie automatiche ivi installate, al fine di asportare il denaro in esse contenuto, mediante l’uso di un tondino di ferro e una forbice. Alla luce dei fatti emersi, i due soggetti sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e gli strumenti utilizzati per commettere l’azione criminosa sono stati posti sotto sequestro.