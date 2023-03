Palermo, date e orari delle gare dalla 32a alla 36a giornata

Rosanero in campo anche per Pasquetta e per il primo maggio

CALCIO-SERIE B 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA PALERMO – La Lega B ha reso note date e orari dei match che vanno dalla 32a alla 36a giornata del campionato cadetto. Palermo in campo anche nei giorni di festa, con le sfide contro il Cosenza il giorno di Pasquetta e contro il Como per il primo maggio. Di seguito il calendario del Palermo dalla 32a alla 36a giornata: Palermo – Cosenza: lunedì 10 aprile ore 20.30 Venezia – Palermo: sabato 15 aprile ore 14.00 Palermo – Benevento: sabato 22 aprile ore 16.15 Como – Palermo: lunedì 1 maggio ore 12.30 Palermo – Spal: sabato 6 maggio ore 16.15

Pubblicato il Condividi

Articoli Correlati CALCIO-SERIE B Condividi IN CONFERENZA Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi Il report Condividi CALCIO-SERIE B Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI