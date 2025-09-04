Palermo, date e orari delle gare dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie B

La Lega Serie B ha reso noti date e orari degli anticipi e posticipi del campionato cadetto dalla 4ª alla 12ª giornata.
Di seguito, ecco tutte le gare che interessano il Palermo in vista del cammino autunnale. Sono previste diverse partite rilevanti che potranno dire tanto sul futuro della stagione.
Ecco il programma completo:
- Venerdì 19 settembre Palermo-Bari (21:00)
- Sabato 27 settembre Cesena-Palermo (15:00)
- Martedì 30 settembre Palermo-Venezia (20:30)
- Sabato 4 ottobre Spezia-Palermo (17:15)
- Domenica 19 ottobre Palermo-Modena (15:00)
- Sabato 25 ottobre Catanzaro-Palermo (19:30)
- Martedì 28 ottobre Palermo-Monza (20:30)
- Sabato 1 novembre Palermo-Pescara (19:30)
- Sabato 8 novembre Juve Stabia-Palermo (17:15)