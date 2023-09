Palermo: più di 12.600 abbonamenti venduti, meglio solo un club in Serie B

C'è anche il dato dei biglietti acquistati per Palermo-Cosenza

1' DI LETTURA

PALERMO – La società di viale del Fante ha chiuso alle 23.59 di martedì 19 settembre la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024. Le tessere vendute per le gare casalinghe al “Renzo Barbera” del Palermo sono 12.603.

Il dato, che supera la soglia degli 11.465 dello scorso anno, colloca ancora una volta la tifoseria rosanero tra le più calorose di tutto il panorama sportivo italiano. In serie cadetta, infatti, solo la Sampdoria ha fatto meglio dei siciliani: sono circa 18.000 le tessere prese dai tifosi blucerchiati. Circa 10.000, invece, quelle stilate da Parma e Bari.

Nello specifico, per il Palermo, sono 9.267 i vecchi abbonati che hanno deciso di rinnovare la tessera stagionale (84% degli aventi diritto) e 3.336 i nuovi abbonati di quest’anno. Tra questi ultimi, 358 abbonamenti sono i tifosi che hanno aderito alla Promo Famiglia e 154 provengono dal mondo universitario, grazie alla convenzione con l’ateneo palermitano.

Intanto, sono circa 6.000 i biglietti venduti fino a questo momento per la gara di venerdì sera contro il Cosenza (calcio d’inizio ore 20.30) in programma al “Renzo Barbera”. Così, dunque, si potrebbero prevedere poco più di 20.000 spettatori per l’anticipo valido per la sesta giornata di Serie B.