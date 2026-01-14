Palermo, la Dc “perde pezzi”: Bonanno e Raja salutano

Il gruppo consiliare potrebbe perdere altri pezzi nei prossimi giorni

PALERMO – La Dc a Palermo continua a perdere pezzi e stavolta le defezioni riguardano il consiglio comunale del capoluogo. Domenico Bonanno e Viviana Raja, eletti nel 2022 nella lista Dc, hanno infatti abbandonato il partito.

La comunicazione ufficiale arriverà la prossima settimana ma l’addio è stato comunicato al partito e ai colleghi di gruppo. Una defezione pesante: Bonanno era capogruppo e con Raja avevano ottenuto circa mille voti a testa.

Il loro futuro

Non è ancora chiaro se i due confluiranno nel gruppo Misto, costituiranno un soggetto autonomo o traslocheranno in un altro dei partiti del centrodestra. Bonanno e Raja approdarono alla Dc dopo aver militato nel movimento giovanile di Diventerà Bellissima e per questo gli occhi adesso sono puntati su Fratelli d’Italia, anche se le interlocuzioni vanno avanti da settimane con vari partiti di centrodestra. L’approdo più accreditato è quello dei meloniani, sponda Francesco Scarpinato.

Il gruppo della Dc scende così a quattro componenti e non è detto che l’esodo si fermi: voci di corridoio danno anche Natale Puma e Salvatore Di Maggio in uscita, ma in direzione Forza Italia. Il che sarebbe un ritorno a casa per i due consiglieri che sono vicini all’ex assessore Andrea Mineo.

La riduzione della pattuglia Dc rischia di creare anche un effetto domino. Il sindaco Roberto Lagalla ha assicurato che il partito manterrà il posto in giunta fino a che ci sarà una rappresentanza in Aula e le defezioni potrebbero così mettere a rischio la poltrona di Giuliano Forzinetti, titolare delle Attività produttive.