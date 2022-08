Palermo, De Rose non torna in città con la squadra

Il centrocampista classe '87 è ad un passo dal Cesena di Mimmo Toscano

PALERMO – È quasi addio tra Palermo e De Rose. Il centrocampista calabrese dopo 67 partite e 8 assist sta per salutare i rosanero per trasferirsi al Cesena, club che milita in Serie C.

Il centrocampista ieri, nel match contro il Torino, ha indossato la maglia la fascia da capitano e non sta facendo ritorno nel capoluogo con il resto della squadra, rimasta nella notte in Piemonte dove ha svolto una seduta defaticante, ma questo per un permesso che gli è stato accordato dalla dirigenza rosanero.

De Rose, classe ‘87, è quasi ad un passo dal ritorno in Serie C campionato che conosce bene e nel quale ha disputato oltre 300 partite.