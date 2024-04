Palermo, diagnosi e cura dell’albero Falcone: scatta il divieto di sosta

L'ordinanza dell'ufficio traffico del Comune

VIA NOTABARTOLO

PALERMO – L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune ha emesso oggi un’ordinanza, per la limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per consentire la valutazione della stabilità e del rischio arboreo e la potatura dell’albero Falcone di via Notarbartolo, il grosso Ficus davanti l’abitazione di Giovanni Falcone diventato un simbolo.

Per questa ragione da mercoledì 8 maggio, alle 20, è stato istituito il divieto di sosta in via Notarbartolo fino al termine delle esigenze.