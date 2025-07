Palermo, Nikolaou saluta: il greco si trasferisce al Bari

Il difensore va in Puglia con la formula del prestito

PALERMO – “Il Palermo FC comunica di aver ceduto al SSC Bari il calciatore Dimitrios Nikolaou. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo”, è il comunicato pubblicato dal club di viale del Fante che annuncia il trasferimento del difensore greco alla società pugliese.

Nikolaou è arrivato in rosanero la scorsa estate e conclude, almeno momentaneamente, la sua esperienza in Sicilia. A referto, per il difensore greco classe ’98, 30 presenze e un gol.

Il difensore, in questi giorni, non aveva preso parte al ritiro in corso a Châtillon, ma si stava allenando a Torretta, e ha già raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso per mettersi da subito a disposizione di mister Caserta.

Intanto il Ds Carlo Osti è al lavoro per completare la squadra che sarà a disposizione di mister Filippo Inzaghi per la prossima stagione. A breve dovrebbe essere ufficializzato l’arrivo di Antonio Palumbo, in arrivo dal Modena, che riceverà un conguaglio economico e l’esterno Francesco Di Mariano.