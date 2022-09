Palermo, dirigente regionale condannato per peculato

Il processo riguardava il compenso per un incarico aggiuntivo

1' DI LETTURA

PALERMO – Due anni e mezzo di carcere. È la condanna inflitta a Pietro Lo Monaco, dirigente regionale, per il reato di peculato. Avrebbe intascato un’indennità che non gli spettava per un incarico aggiuntivo.

Con la sentenza dello scorso luglio il collegio presieduto da Fabrizio La Cascia ha ordinato la confisca di 56 mila euro e l’interdizione per due anni dai pubblici uffici.

Lo Monaco dal 2010 al 2012 ha fatto parte dell’Ufficio speciale per le frane del Messinese. Il processo ruotava attorno agli incarichi aggiuntivi. Un tema che Livesicilia sollevò nel 2014. Una legge regionale del 2010 aveva inserito il principio della omnicomprensività del compenso per i dirigenti.

Quando si riceve un incarico aggiuntivo presso un altro ente i soldi devono confluire nel capitolo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza. Insomma, non potevano finire nelle tasche del dipendente.

Da qui l’accusa di peculato contestato all’imputato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis. Lo Monaco era firmatario delle disposizioni di liquidazione, fra cui quella che riguardava se stesso in quando soggetto attuatore.

Si tratta di una sentenza di primo grado, dunque appellabile. La difesa ha parlato di caos amministrativo. Non c’erano regole chiare e Lo Monaco aveva rispettato tutti i passaggi amministrativi. Altri dirigenti sono stati assolti dopo che hanno restituito i soldi.

La restituzione ha finito per essere la causa scriminante. Lo Monaco è stato condannato per l’incarico aggiuntivo per il quale non ha restituito i soldi e assolto per un secondo caso in cui ha trattenuto il compenso. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti.