Palermo, discarica abusiva data alle fiamme

Nell'incendio anche materiali tossici.

Palermo – Una discarica abusiva è stata data alle fiamme ieri sera a Palermo. Le fiamme sono state appiccate in via Falsomiele dando fuoco a rottami di auto, elettrodomestici, mobili e materiali anche tossici. Un’alta coltre di fumo si e’ alzata nella zona. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare il rogo. I pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Secondo i primi accertamenti sarebbe un’area abusiva utilizzata per abbandonare ogni sorta di materiale che in realtà doveva essere trasportata o nei centri di raccolta o in discariche autorizzate.